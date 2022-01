Les torres de defensa s'encendran el 15 de gener pels Drets Humans

L'Encesa de Torres i Talaies de la Mediterrània pels Drets Humans està convocada per aquest dissabte 15 de gener. L'edició d'enguany compta amb dues cites: a les 13 h es faran senyals de fum i, a les 18.30 h, de llum.

Aquesta edició «torna a ser presencial després que l'any passat es traslladàs a les xarxes socials per mor de la pandèmia i amb l'objectiu de mantenir viva la flama», ha explicat la vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets. Per ara, ja hi ha 58 punts confirmats a Mallorca i una quinzena a la franja mediterrània peninsular, a més d'alguns a Líban, Marroc i Tunísia.

L'objectiu de l'esdeveniment és «impulsar un moment de reflexió entorn del patrimoni i la reivindicació dels Drets Humans», ha afegit. Aquest compta amb la col·laboració del Consell de Mallorca, Amnistia Internacional, l'Institut de Marratxí —lloc on va començar la iniciativa— i el Fons Mallorquí de solidaritat i Cooperació, a més del Servei d'Emergències 112 i els ajuntaments que s'hi han sumat; a més a més, també enguany, Maria del Mar Bonet ha elaborat el manifest per a l'ocasió.