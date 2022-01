L’STEI Intersindical es persona com a part interessada en el recurs contra el català a l’escola

La Comissió Executiva de l’STEI Intersindical, reunida aquest dilluns, ha aprovat que el sindicat es personarà en el recurs contenciós administratiu contra l’ús del català a l’escola interposat per un col·lectiu espanyolista. D’aquesta manera, el sindicat majoritari en l’àmbit de l’ensenyament defensarà els interessos dels docents que apliquen cada dia a les aules els projectes lingüístics aprovats per les comunitats educatives de cada centre.

L’STEI Intersindical reivindica el paper de les escoles i instituts com a «garantia de l’ús social de la llengua catalana». El sindicat propi de les Illes Balears recorda que, en altres contextos, no hi ha cap normativa que garanteixi uns mínims per al català. Per tant, no entén que sigui hora de parlar de quotes «pel que fa a l’únic àmbit on la nostra llengua aconsegueix tenir certa presència».

Així mateix, l’STEI ha recordat que ha estat necessari «picar molta pedra per a garantir que l’Avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears assumeixi dins el redactat el contingut del Decret de mínims». Aquest decret va ser aprovat per un Govern del Partit Popular. «És per això que no hi hauria d’haver cap problema perquè la nova Llei d’educació inclogués un redactat que blindàs tots els projectes educatius de centre emparats en la normativa actual», han remarcat.

El sindicat demana als grupuscles espanyolistes que «deixin en pau les escoles i instituts de les Illes Balears». A més, reivindica la convivència i recorda que els centres educatius fan una «aportació impagable» a la cohesió social. «El nacionalisme espanyol intenta crear conflictes on no n’hi ha. I l’STEI Intersindical –contra aquesta actitud destructiva– es posa una vegada més al servei de la societat de les Illes Balears i de les persones que fan feina i conviuen als centres educatius», han conclòs.