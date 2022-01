Mallorca Nova aprova nous posicionaments en defensa del feminisme, l'ecologisme i el dret a l'habitatge

L'organització juvenil Mallorca Nova ha celebrat aquest divendres dues assemblees, una de plenària i una d'extraordinària. Aquesta trobada, que s'ha celebrat a Manacor, ha servit per donar compte de l'activitat duta a terme l'any 2021, així com per planificar l'any que comença. Entre altres fites, els joves de l'esquerra ecosobiranista han aprovat cinc documents de caràcter ideològic en defensa de qüestions relacionades amb el feminisme i els drets LGBT, l'ecologisme i el dret a l'habitatge.

Es tracta, tal com han explicat, d'una campanya de prevenció de malalties sexuals en dones, una proposta comunitària de la lluita contra la LGBTifòbia, un compromís contra les violències masclistes i un protocol intern i els texts 'Terra verda, país digne' i 'Per la defensa del dret a l'habitatge'.

Així mateix, Mallorca Nova ha elegit tres càrrecs interns. Dos d'ells són els nous membres del Secretariat Nacional de l'organització, que seran Joan Font (Organització) i Aina Maria Quetglas (Àrea de Comissions). El tercer membre és el representant de Mallorca Nova al Consell Polític de MÉS per Mallorca, que serà Ferran Montero.

La trobada de l'organització ha servit, entre d'altres coses, per aprovar el nou reglament intern de Mallorca Nova i aprovar l'ingrés de Mallorca Nova a la federació juvenil progressista i sobiranista de caràcter paneuropeu EFAY (Joves de l'Aliança Lliure Europea).