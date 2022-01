Alemanys i britànics van realitzar el 43% de la despesa turística a les Balears aquest estiu, seguits de francesos i holandesos

Els turistes alemanys i britànics van ser aquest estiu els que més despesa turística van realitzar a les Balears, sumant entre tots dos més del 43% de la despesa total, seguits per francesos (12,4%), holandesos (8,3%) i suïssos (6%).

Així es desprèn de les dades sobre distribució de la despesa turística internacional a l'Estat espanyol publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A les Balears, la nacionalitat alemanya suma més de 496,8 milions d'euros de despesa entre els mesos de juliol i setembre, un 21,9% del total, mentre que els britànics van deixar 485,4 milions, un 21,4% del total.

Es tracta d'un volum de despesa molt superior al del mateix període de l'any 2020, quan en el tercer trimestre els alemanys sumaven 189 milions i els britànics 129,6 milions.

Aquest estiu passat, les Balears s'ha mantingut com la Comunitat líder en captació del turisme alemany, ja que va ser la destinació triada pel 46,4% dels germànics que van visitar l'Estat. En el cas dels britànics aquest percentatge és del 33,8% per a les Balears, ja que des del Regne Unit també es van realitzar molts viatges a Andalusia (19,6%) i Canàries (11,8%).

Per part seva, els turistes francesos sumen en el tercer trimestre de 2021 fins a 281,4 milions d'euros en despesa a les Balears. El pes d'aquest mercat en la Comunitat ha crescut amb la pandèmia, ja que ha passat de representar una mica més d'un 8% en aquest trimestre en 2018 i 2019 a més del 12% aquest 2021.

Les Balears van captar en aquest període el 13,8% dels turistes francesos que van viatjar a l'Estat, si bé el seu destí favorit continua sent Catalunya (35,7%).

Després dels francesos se situen els holandesos, 189,1 milions; i els suïssos, 135,9 milions. Després d'ells, els següents amb major pes en la despesa turística a les Balears són italians (125 milions), estatunidencs (79,4 milions), belgues (66,9 milions), danesos (61,5 milions) i suecs (59 milions).

Amb tot, els que més gasten per persona a les Balears, i amb una notable diferència sobre altres nacionalitats, són els xinesos. Mentre que la mitjana de despesa per visitant va ser de 557 euros a les Balears, els viatgers xinesos arriben als 2.124 euros per persona, seguits dels ciutadans dels emirats (1.143 euros per persona), turcs (1.128) i russos (894).

No obstant això, els turistes xinesos no són especialment representatius a les Balears, ja que suposen a penes un 0,06% de la despesa turística internacional en la Comunitat. El 7% dels turistes xinesos que van viatjar a l'Estat ho van fer a les Balears; la majoria van viatjar a Catalunya i Madrid.