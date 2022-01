El curs es reprèn el 10 de gener amb presencialitat total

El curs escolar es reprendrà el 10 de gener amb presencialitat total. Així ho han explicat aquest dimarts la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, i el conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, els quals han participat en la reunió del Consell Interterritorial de Salut per tal d'establir les condicions de la tornada a l'escola el pròxim 10 de gener, després del període de vacances de Nadal. A la reunió també ha assistit el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company.

La consellera Gómez ha reiterat la feina excel·lent que han fet els centres educatius durant la pandèmia i ha explicat que avui es fa una passa més per incrementar la seguretat de la comunitat educativa, ja que a les 15.00 hores s'obre el sistema BITCita per tal que puguin demanar hora per vacunar-se els infants de 5 a 8 anys (els de 9 a 11 ja podien) i perquè puguin rebre la dosi de reforç els majors de 18 anys vacunats amb doble pauta d'AstraZeneca, entre els quals hi ha un nombre important de docents.

En aquest sentit, Gómez ha recordat a les famílies el benefici individual i col·lectiu que implica posar-se la vacuna i ha animat a la comunitat educativa a aprofitar aquest recurs gratuït i universal que ofereix la sanitat pública i que ha demostrat ser segur, eficaç i eficient.

Per part seva, el conseller March ha explicat que les característiques de les noves variants fan necessari revisar i adaptar els protocols que s'apliquen en els centres educatius per poder continuar amb el bon funcionament que han demostrat fins ara durant la pandèmia.

El conseller ha recordat que les escoles tenen un índex molt baix de transmissió, és a dir, quan es fan estudis de contactes de positius en els grups escolars, més del 90 per cent són negatius. «Sempre hem posat per damunt de tot l'alumnat i sabem per l'experiència viscuda amb aquesta pandèmia que la presencialitat no és una opció sinó una necessitat i per això adoptam totes les mesures necessàries per fer-la possible».

Per altra banda, el conseller ha volgut remarcar que les Balears han estat l'única comunitat espanyola que ha apostat per la distribució de filtres HEPA i de mesuradors de CO2 a tots els centres educatius de les Illes, tant públics com concertats, i amb la posada en marxa d'un servei de substitucions exprés de docents per COVID.