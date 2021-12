Instal·len als hospitals els nous equips d’endoscòpia per implantar el programa de cribatge del càncer de còlon

S’han començat a instal·lar als hospitals públics de les Illes Balears els primers equips d’endoscòpia digestiva per tal d’ampliar el programa de cribratge del càncer de còlon i recte amb l’objectiu de millorar-ne les taxes de cobertura poblacional a tots els sectors sanitaris. Concretament, el Servei de Salut de les Illes Balears ha invertit 882.854 € en el contracte de subministrament i manteniment durant cinc anys d’una torre d’endoscòpia completa, dos videocolonoscopis d’alta definició i un electrobisturí.

L’objectiu d’aquest programa és detectar de manera precoç el càncer o una lesió que pugui arribar a ser maligna, cosa que s’aconsegueix fent una prova per detectar sang no visible a la femta i, en cas afirmatiu, una colonoscòpia. Cal tenir en compte que el 60 % dels casos de càncer colorectal es diagnostiquen quan la malaltia està en una fase avançada (localment o amb metàstasi), però que si es diagnostica en una etapa primerenca (estadis I o II), la taxa de supervivència global pot superar el 90%. Aquesta dada fa palesa la gran importància dels programes de cribratge (diagnòstic precoç i prevenció secundària) del càncer colorectal, perquè en aquest context la majoria de les neoplàsies són diagnosticades en estadis primerencs.

D’acord amb les dades de la Direcció General de Salut Pública i Participació, cada any moren aproximadament tres-centes persones de càncer colorectal a les Illes Balears, on és el càncer més comú. Per això són tan importants la prevenció i la detecció precoç; pel que fa a la prevenció, Salut Pública recorda que tenen un paper important els hàbits de vida saludable i per això fa les recomanacions següents: