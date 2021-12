El sobiranisme mallorquí exhibeix dignitat i força en una Diada marcada per la pandèmia

El sobiranisme mallorquí ha estat capaç de recuperar la tradicional manifestació amb motiu de la Diada de Mallorca després que l'any passat s'hagués de substituir per una cadena humana estàtica a causa de la pandèmia de Covid-19.

Enguany, tot i que el context pandèmic ha obligat a moltes persones que feien comptes assistir a la manifestació a romandre confinades, la Plataforma 31D i el Bloc d'Unitat Popular han estat capaços de bastir una manifestació prou digna.

La participació, tot i que ha quedat per davall de les convocatòries d'abans de la pandèmia, ha reunit prop de 2.000 persones que s'han repartit en tres blocs, un primer de la Plataforma 31D, un segon, el més nombrós, del BUP i un tercer de l'Assemblea Sobiranista.

El primer bloc ha ajuntat, amb el lema 'Mallorca, país de futur' els membres de MÉS per Mallorca, STEI, Mallorca Nova, JERC, Grup Blanquerna i altres entitats encara que alguna d'aquestes ha tengut una representació testimonial en tenir, gairebé tota la seva militància sota protocol Covid. Entre els que sí hi han pogut ser: Lluís Apesteguia, Joan Josep Mas, Collet, Jaume Alzamora de MÉS per Mallorca, Mateu Matas, Xurí, d'Esquerra Republicana, Marta Rosique de les JERC i diputada al congrés espanyol, Esperança Serra de Mallorca Nova, Pep Lladó del Grup Blanquerna i Xisco Ramis de l'Stei.

El segon bloc, amb el lema 'Mallorca organitzada. Llavor de lluita' era el més nombrós i entre els portadors de la pancarta hi havia representants de les entitats de l'Esquerra Independentista i Eulàlia Reguant, diputada de la CUP al Parlament de Catalunya.

Finalment, s'ha format un tercer bloc encapçalat per una pancarta de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca amb el lema de 'Madrid ens roba'.

La manifestació ha arribat fins al parc de les Estacions on s'han llegit els manifests i les 250 persones que havien reservat la seva entrada han pogut gaudir del concert organitzat pel BUP amb els grups Al-Mayurqa, Da Souza i Majava.