Els establiments d'oci nocturn que incompleixin les mesures de protecció seran sancionats

Davant les darreres imatges publicades a les xarxes socials, on s'observaven incompliments preocupants de la normativa vigent a diversos locals nocturns de Mallorca, el Govern s'ha reunit amb la patronal de l'oci nocturn per tal d'exigir l’estricte compliment de les normes aprovades per contenir la pandèmia causada per la Covid-19.

El director de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), Rubén Castro, ha informat que ja s’ha obert expedient a un d’aquests locals per iniciar els procediments sancionadors que hi pertoquin. A més a més, ha alertat que si els incompliments persisteixen «s’hauran de prendre mesures contundents, com ara el tancament de tot el sector».

També, en la trobada amb el president de l’Associació Balear d’Oci Nocturn i Entreteniment (ABONE), Miguel Pérez Marsá, i el director de la discoteca BCM, Jaime Lladó, Castro ha anunciat el pla espcial de control preparat per a Cap d'Any; el qual estarà operatiu els dies 31 de desembre i 1 de gener. Durant els dies de festa, els operatius faran una intensa vigilància dels establiments on es produeixin més concentració de persones.