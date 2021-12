El bisbe de Mallorca anima a «ser un poble apassionat per a fer el bé» en els moments «difícils» de la pandèmia.

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha animat, durant la Miissa del Gall de la Seu, celebrada aquest divendres nit, a «ser un poble apassionat per a fer el bé» sobretot en moments «difícils» de pandèmia.

Taltavull ha demanat tenir en compte les paraules de Sant Pau: «S'ha revelat l'amor de Déu, que vol salvar a tothom. Ens ensenya a viure amb esperança en aquest món una vida de sobrietat, de justícia i de pietat. Vol deixar-nos nets i fer de nosaltres un poble ben seu, apassionat per a fer el bé».

Per al bisbe de Mallorca, en aquests moments «difícils» per la pandèmia, «serà important ser un poble així, apassionat per a fer el bé, responsable en totes les seves decisions i actuacions, pensant sempre més en el bé de tots que no en el d'un mateix».

Així, ha dit sentir-se «molt unit a tot els qui han seguit la celebració de Nit de Nadal a la Seu i des de les seves llars, especialment als qui estan impedits o aquests dies pateixen la solitud d'estar confinats a causa dels símptomes de la malaltia». A tots, els ha enviat un missatge d'ànim i esperança al costat d'un desig de «ràpida recuperació».

«Que tot el que aquesta nit i aquests dies estem celebrant ens ajudi a mantenir vives les arrels del sentit cristià del Nadal i ens animi a ser un poble apassionat per a fer el bé», ha emfatitzat