Salut vaccinarà 30.600 persones per Nadal a les Illes Balears

La Conselleria de Salut i Consum té citades 30.600 persones per vaccinar-les contra la Covid-19 des d’avui fins al 7 de gener a les Illes Balears. En els darrers dies hi ha hagut moltes peticions de cites per mitjà de la plataforma de citació BitCita, i s’han omplit aproximadament el 50% de les cites disponibles.

Actualment Salut té obert BitCita perquè puguin demanar cita els majors de 50 anys amb pauta completa de vaccinació contra la Covid-19 i que hagin passat almenys sis mesos des de la darrera dosi en els casos de Pfizer o Moderna, o tres mesos en cas de Vaxzevria (AstraZeneca) o Janssen, els vaccinats amb Janssen de qualsevol edat i els infants de 9 a 11 anys.

A més, la població sense vaccinar pot anar sense cita al vacubús ubicat a l’Estació Intermodal de Palma o al centre de vaccinació de Son Dureta.

A les Illes Balears ja han estat vaccinats 6.444 infants d’entre 5 i 11 anys (4.819 a Mallorca, 844 a Menorca, 732 a Eivissa i 44 a Formentera). Així mateix, ja s’han administrat 225.991 dosis addicionals, un 67,9 %.

El Govern recomana la vaccinació urgent de tota la població diana, especialment de les persones que ja poden rebre la dosi de reforç (es pot consultar a BitCita: citavacunacovid.ibsalut.es) i també que siguin vaccinades amb la primera dosi les persones que encara no l’han rebuda.