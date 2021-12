Les oposicions docents de 2022 comptaran finalment amb 796 places

La Mesa Sectorial d’Educació ha estat informada avui sobre el canvi en el nombre de places que formaran l’oferta d’oposicions de 2022. Després de consultar el Ministeri espanyol d’Educació i Formació Professional i els serveis jurídics i tenir en compte les propostes sindicals, s’ha considerat oportú no incloure les places de reposició corresponents a 2021. D’aquesta manera, no s’hi inclouen les 384 places del 2021, que s’incorporaran a convocatòries posteriors.

Així, s’oferiran 796 places de les taxes de reposició dels anys 2018, 2019 i 2020 i es deixen sense convocar les 384 de la taxa de reposició de l’any 2021.

Mentre s’està a l’espera de conèixer com es desenvoluparà la nova normativa per a la reducció de la temporalitat en les places públiques en el cas concret d’educació, el conegut com a Decret Iceta, s’ha considerat imprescindible no deixar perdre cap plaça i convocar les places corresponents a les taxes de reposició abans esmentades.

La convocatòria d’interins per al curs 2022-2023 es manté sense cap modificació significativa respecte a la del curs anterior. El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 de gener al 23 de març mitjançat el tràmit telemàtic que s’establirà a tal efecte.

Pròrroga del permís Covid

Per altra banda, també s’ha informat la Mesa de la pròrroga del permís Covid. Aquest permís es pot sol·licitar en el cas del personal docent no universitari que hagi de cuidar una persona amb la qual convisqui i que hagi estat obligada a estar en quarantena per motiu de la Covid-19 o procurar-li atenció directa. En aquesta categoria s’inclouen els fills menors de dotze anys i persones que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no poden valer-se per si mateixes i no desenvolupen cap activitat retribuïda.

Per això, la Conselleria possibilita sol·licitar una reducció especial de la jornada de treball, de caràcter no retribuït, del 50 o del 100% de la jornada, pel temps indispensable que duri la situació de quarantena.

Mesures del II Pla Integral de Formació Professional 2022-2025

A la mesa també s’han tractat les mesures que hauran de formar part del II Pla Integral de Formació Professional 2022-2025. Aquestes mesures ja s’han exposat i debatut en la Mesa de Diàleg Social.

A la sectorial s’ha decidit que els representants sindicals presentaran propostes al II Pla fins dia 15 de gener i posteriorment es convocarà una mesa tècnica específica sobre aquest tema.

Es preveu que el II Pla es pugui presentar el primer trimestre de 2022 i continua amb les línies de promoció i ampliació de la formació professional (FP) que s’establiren en el primer Pla, que es va aplicar des de 2018 a 2021. La nova planificació incorporarà les directrius de la llei estatal i les propostes d’impuls de l’FP previstes a través dels fons europeus.