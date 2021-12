La modificació del Pla Territorial de Mallorca introduirà «criteris clau» referits al paisatge i al canvi climàtic

El Departament de Territori ha presentat aquest dilluns la modificació número 3 del Pla Territorial de Mallorca que afecta el sòl urbà, urbanitzable o de desenvolupament urbà. L'objectiu, segons ha indicat la consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, és tenir en compte les necessitats dels municipis i introduir «criteris clau: paisatge i canvi climàtic» per tal dir «com han de créixer urbanísticament» i no «on s'ha de créixer».

A més a més, algunes fites aconseguides són la recuperació de més de 700 hectàrees que queden classificades pel PTI com a sòl rústic i la revisió del creixement del sòl urbà; «en un territori insular, el sòl és un bé escàs que cal preservar, per això és necessari avaluar les estrictes necessitats de creixement», ha assenyalat la consellera. En aquest sentit, significa una reducció de 450 hectàrees del sòl urbà.

«Els planejaments municipals han d'introduir normes per mitigar el canvi global, evitar l'efecte illa-calor i la impermeabilitat del territori. Així els nous espais lliures públics tindran un 50% de superfície mínima impermeable i vegetació autòctona», ha recalcat Garcías, respecte als criteris referents al paisatge i al canvi climàtic. També, es preveu la creació de l'Observatori del Paisatge, un òrgan amb una ampla participació amb una trentena de membres: entre col·legis professionals, entitats ecologistes, administracions entre altres actors.

Finalment, s'ha reduït un 30% les possibilitats de creixement dels distints municipis, llevat de les capçaleres Palma, Inca i Manacor, on aquest límit davalla en un 20%. Han quedat com a sòl urbà i sense alteració 13 Unitats d'Actuació amb una superfície de 22 hectàrees dels municipis d'Algaida, Campos, Deià, Marratxí i Pollença. I com a sòl rústic, altres 13 Unitats d'Actuació amb una superfície de 19,8 hectàrees als municipis d'Alaró, Algaida, Campos, Deià, Muro, Pollença, Sa Pobla i Sóller.

Es preveu que se sotmeti a aprovació inicial en un ple extraordinari previst pel pròxim dia 29 de desembre.