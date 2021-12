L’IBDona llança la campanya #regalaigualtat a les xarxes socials

L’Institut Balear de la Dona ha posat en marxa una campanya a les xarxes socials per conscienciar la ciutadania de les Illes Balears que les juguetes no tenen gènere i que els nins i les nines hi poden jugar sense fer diferències.

Sota el lema #RegalaIgualtat, l’IBDona recorda que a través de la diversió es poden rompre els estereotips de gènere, que la igualtat es comença a construir a través del joc des de la infància i que les nines tenen dret a viure de manera adequada cada etapa del seu desenvolupament.

A més a més, l’IBDona defensa que regalar juguetes que fomentin el fet de tenir cura dels altres, amb independència del sexe dels infants, permet la construcció d’una societat més igualitària i corresponsable. També es recorda la necessitat de fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre les nines i les joves amb l’objectiu de rompre la bretxa de gènere del sector, en el qual només hi ha un 25% de dones, segons dades de l’Eurostat.

D’aquesta manera, i coincidint amb unes dates d’alt consum d’aquests productes, el Govern pretén combatre estereotips i sensibilitzar sobre la necessitat d’educar els infants en igualtat, també a través dels regals de Nadal. No es tracta d’anar en contra dels desitjos dels infants, sinó afavorir que puguin jugar fomentant la col·laboració en qualsevol aspecte de la vida diària.

La campanya es compon de diverses infografies que s’aniran penjant a les xarxes socials de l’IBDona des d’avui i durant els dies de Nadal.