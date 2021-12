El Carnet Jove de les Illes Balears serà de franc per a col·lectius de joves en situació de vulnerabilitat

La Conselleria d'Afers Socials i Esports, a través de l'Institut Balear de la Joventut, emetrà de franc el Carnet Jove de les Illes Balears per a determinats col·lectius juvenils en situació de vulnerabilitat, relacionada amb l'àmbit de l'emancipació, la protecció de menors, la justícia juvenil i els beneficiaris de la renda social.

L'objectiu és incentivar la seva participació social, fomentar la cultura, la mobilitat i l'emancipació, i impulsar la igualtat d'oportunitats entre els joves.

Aquest avantatge s'ha presentat aquest dijous a la Comissió Interinsular de Protecció dels Menors.

L'Institut Balear de la Joventut gestiona el Programa Carnet Jove de les Illes Balears, que té com a objectiu contribuir a millorar la qualitat de vida dels joves, per a la qual cosa ofereix i promou avantatges i descomptes per als seus titulars en diferents àmbits. A més, d'acord amb l'esperit de l'Associació Europea del Carnet Jove (EYCA), participa en polítiques de joventut que contribueixen a promoure la mobilitat i a incentivar activitats relacionades amb la democràcia, la solidaritat, la responsabilitat social, la sostenibilitat mediambiental, la no-discriminació i l'humanisme, entre d'altres, per al desenvolupament d'una ciutadania activa que contribueixi a l'emancipació dels joves en condicions dignes i assequibles. Tot això suposa la participació directa del Carnet Jove en aquestes polítiques de joventut.

Actualment, el Carnet Jove compta amb més de 30.000 titulars a les Illes Balears que poden gaudir de serveis, avantatges i descomptes a la resta de comunitats autònomes i a 38 països d'Europa.

Aquesta iniciativa, que haurà de preveure la seva motivació, el col·lectiu destinatari i el període de temps durant el qual es durà a terme, pretén impulsar la igualtat d'oportunitats entre els joves d'acord amb el que estableix l'article 85.6 del decret 23/2018 de 6 de juliol (BOIB 84, de 7 de juliol de 2018), pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, que regula el Carnet Jove Europeu a les Illes Balears (Carnet Jove de les Illes Balears) al Títol V.