El Govern ha notificat 782 nous contagis de Covid i dues defuncions més

El Servei d'Epidemiologia del Govern ha notificat al Ministeri de Sanitat un total de 782 nous contagis de Covid i dues defuncions, de manera que l'acumulat de casos notificats és de 114.533 i 1.040 morts des que va començar la pandèmia.

La Conselleria de Salut i Consum ha informat que, en les últimes hores, s'han detectat 729 proves positives a les Illes, 21 menys que el dia anterior. Del total de casos positius, 628 corresponen a Mallorca, 58 a Menorca, 42 a Eivissa i una a Formentera.

Actualment hi ha 234 pacients de Covid hospitalitzats a planta i l'ocupació Covid a l'UCI és del 14,08% --risc mitjà-- amb un total de 48 persones ingressades.

Per illes, a Mallorca hi ha 211 pacients de coronavirus a planta i 41 a l'UCI; a Menorca són 11 pacients a planta i tres a l'UCI; i a Eivissa hi ha 12 pacients a planta i quatre a l'UCI.

Atenció Primària atén actualment 8.808 persones en relació a la Covid-19 a les Balears.

Quant a la vacunació, s'han administrat més de 1,8 milions de dosis a les Balears, amb el 90,39% de la població diana amb una dosi (935.410 persones) i el 88,30% amb dues dosis (913.810 persones).