[VÍDEO] Joves de Mallorca per la Llengua anuncia un Correllengua per al 2022

Joves de Mallorca per la Llengua, l'entitat que treballa per promoure la llengua catalana en tots els àmbits i especialment entre els joves, ha aprofitat la Nit de la Cultura per fer públic un important anunci: l'any 2022 organitzarà un Correllengua.

A través d'un vídeo que es va projectar a l'Auditori de Manacor i que també ha distribuït a les seves xarxes socials, Joves de Mallorca per la Llengua ha fet pública la crida a organitzar aquesta cursa no competitiva, de relleus i massiva en favor de la llengua catalana.