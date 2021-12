El Consell tria la Serra de Tramuntana com a fil conductor de la Diada de Mallorca 2021

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i el conseller de Presidència, Javier de Juan, han presentat els actes del Consell per a la Diada de Mallorca, el 31 de desembre. Enguany coincideix l’any en què el Consell celebra el desè aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial per la UNESCO en la categoria de Paisatge Cultural. És per aquest motiu que s’ha triat la Serra com a fil conductor de la Diada de Mallorca 2021.

«La Serra de Tramuntana forma part de la nostra essència i identitat. És la part que ha demostrat que és possible la simbiosi entre les persones i la natura, tot i que l’entorn i les condicions siguin complicades, posant a prova la nostra capacitat d’enginy i la nostra resiliència», ha assenyalat Cladera. «Una fortalesa que hem tornat a demostrar durant la pandèmia», ha assegurat la presidenta.

La presidenta del Consell ha explicat que enguany s’han ampliat les activitats als diferents municipis de Mallorca i encara hi ha més espais, així com també que el programa d’activitats té com a punt de partida el respecte als espais naturals; al nostre patrimoni i la cultura; als reptes de futur, que passen per la sosteniblitat social, econòmica i mediambiental, i amb una menció especial a la gent gran, «a qui tant els devem i tan malament ho han passat durant la pandèmia».

El conseller De Juan ha explicat el programa d’activitats que comença el 10 de desembre fins al 31 i que està estructurat en cinc blocs: activitats culturals, excursions i rutes; activitats per a la gent gran, visites teatralitzades i visites al Refugi Antiaeri ubicat a l’edifici del Palau del Consell.

D’una banda, com cada any, s’han organitzat activitats culturals arreu dels pobles de Mallorca. Seran activitats infantils i per a tota la família, amb contacontes, activitats per als més petits i de música que s’han organitzat amb els ajuntaments (mitjançant el CACIM, Catàleg d’activitats culturals municipals).

Un segon bloc temàtic d’activitats són excursions i rutes guiades. «Són una de les activitats estrella, les que més agraden. I com no, la Serra de Tramuntana n’és la protagonista», ha assenyalat el conseller de Presidència. Es tracta de rutes naturals i patrimonials pels espais del Consell de Mallorca que són en l’entorn de la Serra. S’ha treballat amb el suport del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient amb la col·laboració de tots els departaments del Consell. La primera excursió es realitzarà als Tossals Verds, aquest diumenge mateix. Totes les sortides són accessibles a persones amb mobilitat reduïda.

Un tercer bloc específic estarà dedicat a la reactivació del col·lectiu de gent gran, tal com ha avançat la presidenta Cladera. El Consell ha posat en marxa el pla Reactiva’t, encaminat a reactivar física, social i emocionalment el col·lectiu de persones majors de Mallorca mitjançant activitats específiques, després de la pandèmia. «Obrim així un espai només per a ells», ha dit de Juan, qui ha explicat que s’ha fet en coordinació amb els clubs i associacions de tercera edat de Palma i de la part forana. «Posam la seu del Consell, el Palau del Consell, a la seva disposició. Hem programat un calendari de visites guiades per l’edifici».

Una altra novetat és l’ampliació de les visites teatralitzades, degut de l’èxit de l’any anterior quan es varen programar per primera vegada. Tenen l’objectiu de difondre el context històric de la Diada de Mallorca en espais emblemàtics. Els assistents poden conèixer per segon any la història del Palau del Consell d’una manera divertida i entretinguda. I enguany s’oferiran visites teatralitzades a la finca de Raixa i a Lluc. També per primera vegada al programa de la Diada, s’han inclòs dues visites guiades i una conferència al Refugi Antiaeri del Palau del Consell, «per poder conèixer aquest patrimoni, prou desconegut, però interessantíssim del punt de vista de la història contemporània», ha dit De Juan.

L’acte central de la Diada de Mallorca serà el 17 de desembre, al Teatre Principal de Palma. El lliurament dels Premis, Honors i Distincions del Consell de Mallorca d’enguany reconeixen persones, empreses i entitats que han destacat per la seva trajectòria i la seva contribució a Mallorca.