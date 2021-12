99.000 certificats Covid descarregats a la web i llargues coes a Son Espases per a obtenir-lo

L'Hospital Universitari Són Espases ha registrat, aquest dimarts, llargues coes per a obtenir el Certificat Covid, que des de dissabte passat és obligatori a les Balears per a accedir a restaurants amb aforaments interiors superiors a 50 persones.

Segons han confirmat fonts de la Conselleria de Salut i Consum, aquest dimarts, en moments «puntuals» del dia, s'han produït llargues coes a l'Hospital Universitari de Son Espases per a obtenir el certificat.

Això que ha passat aquest dimarts a Son Espases és un fet puntual, que ha ocorregut perquè, malgrat ser laborable, moltes persones estan de pont i han aprofitat la jornada per a fer determinats tràmits, com obtenir el Certificat Covid, després de, per exemple, haver-lo deixat pel darrer moment i descobrir que les dades de la seva targeta sanitària no són correctes, la qual cosa impedeix que es pugui descarregar en línia», han explicat.

A més, han afegit, «moltes de les persones que aquest dimarts s'han desplaçat fins a Son Espases per a obtenir el certificat són gent que no té accés a Internet o no saben manejar-s'hi bé».

99.000 certificats descarregats

Amb tot, des de la Conselleria de Salut i Consum han reconegut que la demanda de Certificats Covid s'ha disparat en els últims dies, des que s'anunciés la seva obligatorietat a partir del passat dissabte per a restaurants amb aforament interior superior a 50 persones.

«Només des del divendres 3 de desembre, s'han descarregat 99.000 certificats Covid en tot l'arxipèlag balear», han assenyalat fonts de Salut.