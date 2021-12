Confirmen quatre nous casos de la variant òmicron a les Balears

La Conselleria de Salut i Consum del Govern ha comunicat aquest dilluns que s'han confirmat quatre casos nous de Covid-19 de la variant òmicron a les Balears. D'aquesta manera, ja són sis els casos registrats d'aquesta variant a les Illes.

Segons ha detallat la Conselleria de Salut, aquests casos venien directament de Sud-àfrica o d'un brot familiar amb origen fora de les Balears.

La consellera de Salut, Patricia Gómez, havia avançat aquest dilluns al matí que el Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari de Son Espases, a Palma, estava analitzant aquests quatre casos sospitosos de la variant òmicron.

Segons la consellera, tres d'aquests casos corresponen a una família que no hauria viatjat a Sud-àfrica, encara que el contagi tampoc s'hauria produït a les Balears, sinó en el Continent. El quart cas d'òmicron sí que havia viatjat al país africà recentment.

En declaracions als mitjans, Gómez ha descartat que hi hagi transmissió comunitària d'aquesta variant a les Balears. «No es pot parlar per a gens de transmissió comunitària», ha assenyalat, encara que ha considerat que a poc a poc hi haurà més casos d'aquesta variant a les Illes.