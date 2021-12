Son Espases analitza quatre casos més sospitosos de la variant òmicron

El Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari de Son Espases, a Palma, està analitzant quatre casos més sospitosos de la variant òmicron de la Covid-19.

Així ho ha confirmat, en declaracions als mitjans, la consellera de Salut i Consum del Govern balear, Patrícia Gómez, després de l'acte institucional del Dia de la Constitució espanyola al Palau Reial de l'Almudaina.

D'acord amb la consellera, tres casos sospitosos corresponen a una família que no ha viatjat a Sud-àfrica. El quart possible cas d'òmicron sí que hi havia viatjat recentment.

Tot esperant a conèixer els resultats d'aquestes anàlisis, la consellera Gómez ha descartat que hi hagi transmissió comunitària d'aquesta variant a les Balears.