Les Balears posen en marxa l'acreditació de víctima de violència masclista per a les dones que no han denunciat

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, i el president de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, Antoni Salas, han inaugurat la jornada «Coordinació interinstitucional d’entitats locals vers la violència cap a les dones», organitzada per l’Institut Balear de la Dona en el marc de les activitats per al 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

En la trobada, adreçada a professionals vinculats amb la prevenció, la detecció i la intervenció en les violències masclistes, Garrido ha anunciat la posada en marxa de l’acreditació de víctima de violència de gènere, la qual està consensuada amb tots els consells insulars. Es tracta d’un reconeixement que permetrà que qualsevol víctima de violència de gènere, tant si ha denunciat com si no, pugui tenir l’acreditació que li donarà dret a tots els recursos que la Comunitat Autònoma, els consells insulars i els ajuntaments tenen prevists per a les víctimes de violència de gènere.

En concret, aquesta acreditació permet que qualsevol dona amb indicis que pateix violència masclista no necessiti la denúncia per valorar que és víctima, la qual cosa els facilitarà l’accés a serveis com el dret d’anar a una casa d’acollida, els beneficis de la Llei de famílies, i l’accés a un habitatge públic o al programa SOIB Dona, per posar només alguns exemples.

Per a Garrido, «és un pas endavant històric a la nostra comunitat autònoma, amb el qual facilitam una sortida a les víctimes, eliminam barreres burocràtiques i els apropam una sortida al seu infern sense necessitat que hagin de posar una denúncia».

En la jornada també s’ha parlat del sistema VIOGEN, el qual serveix per conèixer com es pot avaluar el risc de noves agressions a víctimes de violència de gènere, tant si denuncien com si no ho fan. «El que importa és que no hi hagi reiteració en les agressions ni assassinats una vegada la dona hagi demanat informació o auxili a les administracions públiques», ha destacat Garrido.

La consellera ha considerat que la coordinació interinstitucional «és una eina fonamental per combatre les violències masclistes, perquè estam parlant d’una lluita que ens afecta a totes i a tots: institucions, entitats, societat, dones i sobretot, homes. Totes les parts són imprescindibles per erradicar una xacra que consider que és una de les pitjors febleses de la nostra democràcia».

En aquest sentit, la consellera ha afegit que «l’Administració pública som l’esperança de tantes dones que encara pateixen violència masclista i sexual: som la seva esperança perquè ens correspon aprofundir en la coeducació i la formació perquè les noves generacions estiguin formades en igualtat; som la seva esperança perquè, cada institució des de les seves competències, som la porta d’entrada al sistema perquè puguin denunciar, ser ateses i trobar una sortida a la seva situació, i som la seva esperança perquè tenim la capacitat d’ajudar les dones víctimes a reconstruir el seu projecte de vida en igualtat i sense por. I hem d’estar a l’altura».

Finalment, i com a mostra de la coordinació interinstitucional en contra de les violències masclistes, Garrido ha recordat que en aquests moments 30 municipis, quasi la meitat de tots els de les Illes Balears, tenen taula de prevenció i intervenció contra la violència masclista, amb les quals es coordinen els recursos municipals, insulars, de la comunitat autònoma i estatals, a la vegada que s’apropen a la ciutadania els recursos d’assistència, protecció i reparació per a les víctimes de violència masclista.

Per part del Govern ha assistit a la jornada la directora de l’IBDONA, Maria Duran, i també hi han participat representants dels consells insulars, de la Delegació del Govern espanyol a les Illes Balears i d’alguns ajuntaments.