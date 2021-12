Possible primer cas de la variant Òmicron de Covid-19 a Mallorca

El Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari de Son Espases analitza, després d'activar-se el protocol per sospita de variant Òmicron de Covid-19, les mostres d'una parella que ha aterrat a Mallorca procedent de Sud-àfrica després d'haver fet escala a Frankfurt.

Segons han informat des de la Conselleria de Salut, la parella ha romàs aïllada des que ha aterrat i no ha circulat per l'Illa.

La parella, han explicat, va fer escala a Frankfurt on, per protocol i a la conducta de Sud-àfrica, se'ls va realitzar un test d'antígens que va donar negatiu, per la qual cosa varen poder seguir fins a l'aeroport de Palma, la seva destinació final.

No obstant això, en arribar a Son Sant Joan i seguint el protocol activat per Sanitat Exterior, en una segona prova d'antígens un dels dos va donar positiu en aquesta prova pel que tots dos romanen aïllats a l'espera del resultat de les PCR que si que determinarà la variant i el resultat de la qual s'espera que es conegui entre aquesta tarda i aquest dijous.