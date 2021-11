Les temperatures mínimes baixaran dels 5ºC aquest dilluns a la Serra d'Alfàbia i Son Torrella

Les temperatures mínimes se situaran aquest dilluns per baix dels 5ºC en alguns punts de Mallorca, com la Serra d'Alfàbia (2ºC) i Son Torrella (3ºC), segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En altres municipis de l'illa com Artà, Manacor, Sineu, Colònia de Sant Pere, Campos, Son Servera, Llucmajor, sa Pobla i Porreres, les temperatures mínimes també baixaran dels 10ºC.

En el cas de Menorca, les temperatures mínimes més baixes es registraran a l'aeroport (6ºC) i a Cala Galdana (7ºC). Per la seva banda, a les Pitiüses, Sant Joan de Labritja (11ºC) i Eivissa (12ºC) seran els punts amb temperatures més baixes.

D'altra banda, Palma (11 l/m2), Lluc (8 l/m2), sa Pobla (8 l/m2) i Santa Maria (6 l/m2) són els llocs on més precipitacions s'han registrat en les darreres 12 hores.

Pel que fa a les ratxes de vent, han superat els 70 quilòmetres per hora en punts com la Serra d'Alfàbia (116 km/h), Pollença (78 km/h), Far de Capdepera (78 km/h), Port de Sóller (77 km/h) i Dic de l'Oest, a Palma (77 km/h).

L'Aemet pronostica per a aquest dilluns a les Balears intervals ennuvolats amb xàfecs ocasionals, principalment fins al matí i que podrien anar acompanyats de tempesta i calamarsa.

La cota de neu se situarà als 900 metres i les temperatures aniran en ascens o amb pocs canvis a les nocturnes. El vent del nord-oest serà fort amb ràfegues que poden superar 70 km/h, disminuint a partir de la tarda.