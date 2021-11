Les oposicions docents de 2022 comptaran finalment amb un total de 1.180 places

La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha presentat aquest divendres a la Mesa Sectorial d’Educació l’esborrany de la modificació del nombre de places per a les proves d’oposició a cossos docents del 2022. En concret, la proposta del Govern és presentar un total de 1.180 places que corresponen amb 796 places de les taxes de reposició dels anys 2018, 2019 i 2020 i 384 de la taxa de reposició de l’any 2021. Així, es modifica la proposta inicial de la Conselleria que era de 1.408 places.

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, ha explicat que després de consultar els serveis jurídics del Govern, a més d’altres departaments autonòmics i el Ministeri d’Educació i Formació Professional, s’ha considerat que «s’havia de mantenir la convocatòria d’oposicions per aquelles places corresponents a la taxa de reposició». «Mentre estam a l’espera de veure com es desenvolupa la nova normativa per a la reducció de la temporalitat a les places públiques en el cas concret d’educació, el conegut com a Decret Iceta, a les Balears no ens podem permetre perdre ni una sola plaça. Per això hem retirat de la convocatòria de 2022 aquelles places que es poden mantenir en properes convocatòries i mantenim les que formen part de les taxes de reposició».

En total, es convocaran 1.180 places, de les quals 505 corresponen a professorat d’ensenyament secundari, 629 a mestres d’infantil i primària, 33 a professorat de formació professional i 13 a docents d’escoles oficials d’idiomes.

L’objectiu de la Conselleria és «continuar amb el procés de consolidació de places docents iniciat el 2017».