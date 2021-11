[VÍDEO] Més de 500 persones han assistit a la manifestació convocada pel Moviment Feminista de Mallorca

Sota el lema 'Fartes de violències masclistes', la manifestació convocada pel Moviment Feminista de Mallorca ha partit de la plaça del Mercat per acabar a la plaça d'Espanya, on s'ha llegit un manifest amb el qual s'ha donat veu a víctimes de violència de gènere. Hi han assistit més de 500 persones, segons ha informat EuropaPress. «Totes les dones, en qualsevol moment de la nostra vida, de violència o agressió masclista», ha denunciat la portaveu del Moviment Feminista de Mallorca, Cécile Parra.

Agressions, abusos, assassinats, violacions. Cada dia i a tots els racons del món. Ser dona és una activitat d'alt risc i això s'ha d'acabar.

Volem viure amb la mateixa llibertat que té qualsevol home pel simple fet de ser-ho. Ni més ni manco.#25N pic.twitter.com/AZ8IKlhS3D — Mov. Feminista de Mallorca (@movfemmallorca) November 25, 2021

Avui molts pobles i organitzacions han convocat actes i manifestacions amb motiu del 25N, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. «Balears lidera tristament la taxa estatal de víctimes per violència masclista de tot l'Estat», ha ressaltat Parra; i avui ha estat el dia per denunciar aquests fets i reivindicar, com deien algunes de les pancartes, 'Visca, visca, la lluita feminista' o 'Parem el terrorisme masclista'.

Altres manifestacions han estat, per exemple, la Marxa de Torxes, organitzada per l'Assemblea Antipatriarcal, i la concentració, convocada pel Col·lectiu Dones de Llevant, a Manacor.