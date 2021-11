PIMEM, disposada a demanar el Certificat Covid en funció de la situació hospitalària

La patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) assegura que malgrat l'augment de casos la situació és molt diferent de les onades anteriors. La Federació no amaga la seva preocupació pels efectes que pugui tenir, però assegura que «no és moment de restriccions i sí de més conscienciació i responsabilitat individual».

PIMEM assegura que l'exigència del Certificat Covid per a determinades activitats «s'ha d'exigir en funció de la pressió hospitalària que hi hagi i per evitar el col·lapse i així evitar situacions semblants a les viscudes mesos enrere». La patronal «entén i respecta» qualsevol posicionament pel que va passar fa pocs mesos, però reconeix que «ara no és el millor moment per a les restriccions per diversos motius».

«Primer perquè l'índex de vaccinació a les Balears és alt, de més del 80% de la població diana, i la nostra situació és diferent que altres països europeus amb percentatges més baixos de vaccinació. Segon, estam immersos en un context d'incertesa a causa de l'augment dels costos fixos i l'augment de preus, i com a conseqüència dels efectes de la paràlisi econòmica internacional», expliquen. Un tercer aspecte, apunta PIMEM, és que ja «hem entrat en temporada baixa i això sempre és un període difícil per a alguns sectors econòmics més vinculats al turisme».

D'altra banda, la patronal apunta a la dificultat de controlar tots els establiments que hagin de demanar el Certificat Covid per una banda i els problemes jurídics que es puguin obrir arran de la interpretació que faci la justícia sobre la protecció de dades o altres consideracions com les que han esdevengut a Euskadi.

Des de Pimem estan disposats a analitzar i estudiar la implantació del Certificat Covid, però «cal estudiar bé en quins sectors es pot aplicar amb èxit i amb garanties. Es parla de cinemes, teatres, concerts i restauració, com ja ho està fent actualment el lleure nocturn. Un element clau per al bon funcionament del Certificat Covid és el control daccés o entrada». La Federació pensa que, en cas d'aplicar-se, és molt més senzill en sectors que ja disposen de controls d'entrada com serien gimnasos i teatres que no pas al sector de la restauració.