Company, sobre el Hub Audiovisual: «Hem de treballar per generar continguts propis i consolidar el paper de la indústria audiovisual com a motor de canvi de model a les Illes»

El Govern ha celebrat la primera sessió de treball participatiu per a la creació del Hub Audiovisual Illes Balears amb el director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Andreu Manresa, el director d'IB3 Televisió, Joan Carles Martorell, el president i la coordinadora d'APAIB, Kiko Domínguez i Marta Hierro, i la representant de l'Associació Menorca Illa Audiovisual (MIA), Inés Garrell, entre d'altres. El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company vol treballar des d'un «procés participatiu» i de cerca de «consens» per crear i consolidar aquest Hub Audiovisual, ha explicat.

En aquest sentit, el conseller ha declarat que, juntament amb el sector, han «de treballar per generar continguts propis i consolidar el paper de la indústria audiovisual com a motor de canvi de model a les Illes». Per això, «el Govern ja ha iniciat el procediment per poder contractar la redacció del Pla de gestió de les Illes Balears Audiovisual Hub», ha explicat la directora gerent de l'Institut d'Indústries Culturals, Cristina Llambias.

La directora general de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), Beatriz Navas, també ha participat a la reunió. Ha volgut recordar que l'Spain Hub Audiovisual tindrà en compte els eixos marcats de «digitalitzar, internacionalitzar, atreure inversions, millorar els instruments financers i fiscals, disponibilitat de talent i desenvolupament de capital humà, així com reformes reguladores i eliminació de barreres administratives».