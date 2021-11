IB3 ha patit un bloqueig informàtic que ha afectat tant la televisió com la ràdio

Un problema en el sistema informàtic ha alterat la programació en directe d'IB3 televisió d'aquest dilluns. El programa magazine dels horabaixes 'Cinc Dies' «no s'ha pogut emetre», ha anunciat la casa a través de les xarxes socials, així com els serveis informatius d'IB3 Notícies Migdia han hagut d'acabar abans d'hora.

