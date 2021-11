El Consell promou les rutes ciclistes per a difondre el patrimoni de Mallorca a través d'una «mobilitat sostenible»

El Consell promou les rutes ciclistes amb l'objectiu de difondre el patrimoni de Mallorca a través d'una mobilitat sostenible.

Segons ha informat el Consell aquest dissabte, la institució insular difon vídeos explicatius de les rutes cicloturístiques amb l'objectiu de difondre el patrimoni de Mallorca.

Les 16 rutes ciclistes senyalitzades en funció del tipus de vies, indicadors de dificultat i seguretat o bé punts d'interès tant paisatgístic com cultural està recollida en els 582 elements de senyalització que serveixen de guia a residents i a practicants del ciclisme de dins i fora de l'illa. La senyalització d'aquestes rutes ciclistes formen part d'un projecte finançat amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible per import de 246.046,83 euros.

La consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcías, ha destacat la importància de «conèixer Mallorca de manera respectuosa amb el territori i els beneficis del turisme esportiu sostenible». D'altra banda, Garcías també ha posat l'accent que la senyalització «indica els recorreguts més segurs per a anar de poble en poble, evitant les vies més perilloses».

Els 582 elements de senyalització fan referència a quatre temàtiques: Llogarets, Fars, Ermites i Serra, i estan situats en quatre sectors de Mallorca, Llevant, Centre, Ponent i Nord, i indiquen quatre nivells de dificultat.

Hi ha panells informatius amb un mapa de Mallorca amb les 16 rutes cicloturístiques, a l'entrada i la sortida de cada poble. A més, es poden trobar panells complementaris, que indiquen característiques específiques de la via, com l'inici de grans pujades, els serrals o muntanyes. Els senyals amb fletxes indiquen les vies més segures que comuniquen els municipis i punts d'interès de Mallorca.