25N: Un centenar de dones es manifesten a Palma per a reclamar «el dret a sortir sense por al carrer durant la nit»

Un centenar de dones, segons Moviment Feminista de Mallorca, han participat aquest divendres en una manifestació no mixta als carrers de Palma, sota el lema 'Els carrers són nostres', amb la finalitat de reivindicar «el dret de les dones a sortir sense por al carrer de nit».

Segons ha informat la portaveu de Moviment Feminista de Mallorca, Cécile Parra, «la manifestació d'aquest divendres (19N) és un acte nocturn, no mixt, la finalitat del qual és el de reivindicar el dret de les dones a poder sortir i circular d'una manera lliure i sense por pels carrers durant la nit».

«Volem reapropiar-nos d'aquests espais per a no sentir-nos amb por ni amenaçades en sortir i circular soles, o acompanyades només d'altres dones pel carrer», ha afegit Parra, qui ha puntualitzat que «igual d'important que tenir la llibertat de poder sortir i circular lliurement durant la nit, és que les dones víctimes d'agressions nocturnes no se sentin revictimitzades, ni estigmatitzades o culpabilitzades».

Les feministes han sortit a manifestar-se amb aquests objectius a les 21.00 hores des de la plaça París i han recorregut el carrer Blanquerna i la de Miquel Marquès, fins a arribar als jutjats penals, que estan situats a Via Alemanya. Les assistents han vestit de negre i lila, portant espelmes.

La manifestació nocturna, no mixta, d'aquest divendres és una de les accions previstes dins de l'agenda d'activitats amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista.

Per al 25N, ha avançat Parra sobre aquest tema, «s'ha preparat una manifestació, en aquest cas unitària, que sortirà a les 19.00 hores de la plaça del Mercat i transcorrerà pel centre de Palma, fins que conclogui a la plaça d'Espanya, on es llegirà un manifest de repulsa social cap a la violència masclista».

«La pandèmia de la Covid-19 ha estat terrible per a la violència de gènere, atès que les víctimes han hagut d'estar tancades a casa amb els seus agressors. Això, unit a l'accés primerenc dels joves a la cultura de la violació i el negacionisme dels partits d'extrema dreta, ha fet augmentar els casos», ha posat l'accent la portaveu del Moviment Feminista de Mallorca.

No obstant això, ha puntualitzat, «també, hi ha la possibilitat que s'hagi produït un repunt de casos de violència de gènere dels quals es té coneixement pel fet que es denuncia més».

«A poc a poc, les dones han après a identificar violències que, durant molt de temps, han estat invisibilitzades i, alhora, han tingut la valentia de superar pors, estigmes i culpes, sent capaces de denunciar», ha destacat Parra.

La portaveu del Moviment Feminista de Mallorca ha conclòs, en qualsevol cas, instant les Administracions a «donar visibilitat a la violència de gènere i a posar tots els recursos i mitjans que són necessaris per posar fi a aquesta xacra».