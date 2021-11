10 anys que la Serra de Tramuntana és Patrimoni Mundial de la UNESCO

Aquest divendres 19 i dissabte 20 se celebrarà la V Jornada Tècnica, en la que es parlarà de la Ruta de Pedra en Sec i dels 10 anys que fa que es va declarar la Serra de Tramuntana com a Paisatge cultural de la UNESCO. Des del 2011, aquest espai natural va entrar a la llista del Patrimoni Mundial de l'organització.

En l'edició d'enguany, es vol fer «balanç de la gestió i de les iniciatives realitzades» aquests darrers anys. En aquest sentit, es faran diferents xerrades, com la de 'Duresa i esforç. La construcció del paisatge cultural de la Serra', divendres a les 18.15 h; o la conferència de 'La Ruta de Pedra en Sec. Present i futur', dissabte dematí a les 10 h.

Per altra banda, també es volen «intercanviar experiències amb altres regions amb característiques similars»; per això, la doctora en Geografia i professora de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, Lidia Romero, parlarà sobre quins instruments existeixen per a protegir els paisatges culturals, o, també, una xerrada sobre la Vall del Madriu-Perafita-Claror d'Andorra.

Les jornades es faran a la Sala d'actes del Centre Cultural la Misericòrdia, divendres 19, de 18 h a 21 h, i dissabte 20, de 10 h a 13 h. Es podrà assistir-hi presencialment, amb inscripció prèvia, o en línia, reservant la plaça a pedraensecsenderisme@conselldemallorca.net.