Membres de la comunitat xinesa participen en una visita guiada a la Llotja i el Consolat per afavorir l’arrelament lingüístic

Una quinzena de membres de l’ACHINIB (en català, Associació Xinesa de les Illes Balears) han duit a terme aquest dimecres una visita a la Llotja de Palma i el Consolat de Mar. Aquesta visita forma part d’una activitat emmarcada en el projecte de dinamització lingüística impulsat per la Direcció General de Política Lingüística, mitjançant la qual s’acosta la llengua catalana a la comunitat xinesa per tal de facilitar l’arrelament i el diàleg intercultural.

Des de final d’octubre, durant dos mesos i dues vegades per setmana, la DGPL imparteix un taller d’introducció a la llengua catalana a la seu de l’ACHINIB, situada al barri palmesà de Pere Garau. L’activitat té una bona acollida entre la comunitat xinesa i també en el si de la barriada. Arran d’aquest taller i de la relació establerta amb l’associació, ha sorgit interès per conèixer més la societat d’acollida. És per això que s’ha organitzat la visita a la Llotja i el Consolat, on els assistents han mostrat ganes d’aprofundir en la realitat cultural, social i política de les Illes Balears.

L’arquitectura i la música són dos aspectes que susciten interès per part de la comunitat xinesa. Per això, ja s’ha previst una propera sortida al Santuari de Lluc, fruit de la curiositat pel cant dels blavets. Es tracta segons fonts de la Direcció General: «d’acostar la llengua catalana a través de l’aprenentatge significatiu, que consisteix a apropar el coneixement aprofitant les temàtiques que motiven els alumnes».