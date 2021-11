El Consell de Mallorca presenta al GOB un pla estratègic per a transformar la matèria orgànica de l’illa en compost

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca continua amb la ronda de presentació del projecte 'Tanca el Cercle' a tots els sectors que hi estan implicats. La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, s’ha reunit amb l’entitat ecologista GOB, per a exposar-los els principals eixos del projecte: Pla estratègic per al tancament del cercle de la matèria orgànica a Mallorca. A la trobada, hi han assistit el director general de Residus, Juan Carrasco, i la nova coordinadora general del GOB, Mar Muñoz.

Valorat en prop de 200 milions d’euros, el projecte, que es presenta als fons europeus Next Generation, té relació directa amb diversos objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i preveu la construcció de cinc plantes de tractament d’orgànica que s’ubicaran a Marratxí, Santa Margalida, Calvià, Felanitx, Llucmajor.

La consellera Ribot ha explicat que 'Tanca el Cercle' és «un projecte transformador i té com a objectiu tancar el cercle de la matèria orgànica que generam a Mallorca. Una passa endavant imprescindible cap a la sostenibilitat de la nostra societat i una important mesura per lluitar contra l’emergència climàtica».

«Tancar el cercle de la matèria orgànica és clau per al futur de l’illa, no ens podem permetre el malbaratament de recursos i esforços que implica el fet que la matèria orgànica acabi al rebuig i, per tant, incinerada», ha insistit Ribot.

El director insular de Residus, Juan Carrasco, ha recalcat que «el projecte 'Tanca el Cercle' té un caràcter estratègic que implica tota la societat mallorquina, ja que una gestió dels residus més bona i correcta ens farà més sostenibles en un context d’emergència climàtica, reduint emissions i generant un compost que repercutirà directament en el nostre territori. En aquest sentit, les plantes de compostatge són una palanca de canvi fonamental i un element transformador de la realitat de Mallorca».

Per la seva banda, Mar Muñoz, coordinadora general del GOB, ha destacat que la reunió ha servit per a conèixer de primera mà la iniciativa 'Tanca el cercle' i espera que «es faci públic el projecte per a poder-lo estudiar en detall i fer les aportacions que considerem necessàries. Aquest tipus de projectes enfocats a disminuir la petjada de carboni sempre són esperançadors. Sobretot, si apropa la producció local als agricultors».