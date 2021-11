Se suspèn la vaga del SFM, però no se desconvoca

Se suspenen les jornades de vaga, convocades pel Comitè de vaga dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, encara que la desconvocatòria final d'aquestes queda «lluny», han concretat després de reunir-se aquest divendres amb el Govern. Consideren que han aconseguit generar un text que compta amb «el contingut suficient» com per «seguir negociant amb tranquil·litat», i estan a l'espera del que puguin parlar aquest dissabte.

El tramvia és un tema «que requerirà més temps», ha explicat el Comitè en un comunicat, ja que encara no se'ls ha proporcionat tota la informació pertinent. De moment, volent trobar «solucions a curt termini per millorar la capacitat» i els serveis del SFM, així com poder respondre a les «demandes dels nostres usuaris», ha afegit; per això, no volen donar per definitiu el document per «reforçar de manera clara» ambdós temes.