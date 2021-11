Escorca acumula 112 litres per metre quadrat i les autoritats recomanen no consumir aliments banyats

La borrasca 'Blas' ha acumulat fins a 112 litres per metre quadrat a Escorca, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), del que s'havia comptabilitzat fins a les 17 h. Altres dades que han recalcat son 59 litres per metre quadrat a Calvià, 48,5 a Bunyola, 35,6 a Pollença o 30,6 a Palma.

Davant això, el Servei de Seguretat Alimentària adverteix que no s'han de consumir els aliments que s'hagin banyat amb aigües contaminades i no estiguin dins envasos hermètics; aquests son, per exemple, els envasos de cartó dels sucs i de llet i els de tap de rosca.

Referent als talls de subministrament elèctric, han indicat que s'ha de mantenir tancada la porta de la gelera, per tal que la temperatura es mantingui unes 4 hores. Si és possible, es recomana introduir dins la gelera bosses de gel, piles amb líquid refrigerant o gel sec per mantenir la temperatura el màxim de temps possible. A més a més, Si els aliments del congelador s'han descongelat, no s'han de tornar a congelar.

Els símptomes d'intoxicació alimentària són vòmits, diarrea i malestar general, i poden tenir un període d'aparició de 20 minuts a uns dies, han explicat els responsables. Si no es disposa d'aigua embotellada, és millor sempre bullir l'aigua del grifó abans de fer-la servir.