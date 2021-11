Les Balears voten a favor dels criteris d'accés a les ajudes estatals per violència masclista

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha demanat la continuïtat del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, que es preveu que acabi el 2022, i les seves mesures, així com un increment dels fons que s'hi destinen. En la Conferència Sectorial d'Igualtat convocada pel Ministeri d'Igualtat, d'aquest dijous, s'han debatut els requisits per accedir a les ajudes econòmiques estatals per a les víctimes de la violència masclista que no hagin denunciat els fets i s'han aprovat els criteris per acreditar situacions de violència masclista que permetin millorar l'accés de les dones víctimes a aquestes ajudes.

Ara, es podrà sol·licitar l'acreditació administrativa de situació de violència masclista en els casos que el procediment judicial hagi quedat arxivat o sobresegut, les víctimes hagin interposat una denúncia quan el procés penal estigui en termini d'instrucció, o en procés de decisió de denunciar; així com si hi ha una sentència condemnatòria ferma amb pena o penes ja extingides o ordre de protecció que hagi quedat inactiva per sentència absolutòria o qualsevol altra causa que no declari provada l'existència de la violència. També ho podran sol·licitar les víctimes a les quals se'ls hagi denegat aquesta ordre de protecció, si existeixen diligències penals obertes quan hi hagi antecedents previs de denúncia o de retirada d'aquesta.

Des de les Balears, s'ha votat a favor d'aquests criteris així com s'ha acordat continuar treballant en el Pla Corresponsables en una pròxima mesa de treball entre el ministeri i els diferents territoris, el qual inclou 4,9 milions d'euros de finançament per al Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears. Per altra banda, les Balears han estat acceptades a la Mesa Assessora per a les Cures per a impulsar les polítiques de conciliació i corresponsabilitat. Els objectius d'aquesta són l'elaboració d'un llibre blanc que servirà de document base per a garantir les cures al nostre país i un altre document amb mesures de caràcter urgent.