GOB: «El Ministeri limita a Aena el nombre màxim d'operacions per hora però continuen les previsions d'increment de nombre de passatgers»

Aquest dimarts va sortir publicada al BOE la Resolució de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, per la qual es va formular la declaració d'impacte ambiental del projecte 'Remodelació de l'Àrea Terminal-Aeroport de Palma'.

El projecte ha estat seguit per les entitats que formen part de la Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma i va ser motiu d'una campanya massiva de recollida d'al·legacions per suposar una ampliació de la capacitat opertativa i de passatgers de l'aeroport de Son Santjoan.

La Plataforma ha treballat des del carrer, en el seguiment del projecte i amb reunions amb les institucions i Aena per a deixar clar que Mallorca «no necessita ni vol un augment de la capacitat de l'aeroport donades les circumstàncies d'emergència climàtica i ecosocial que vivim, tant a nivell local com a nivell global».

La resolució inclou dos aspectes o condicionants que el GOB considera «positius tot i que no suficients»:

1. Per una banda, obliga a instal·lar plaques a les instal·lacions pròpies de Son Santjoan per a cobrir les necessitats d'autoconsum, desmuntant així la qüestió del parc fotovoltaic de Son Bonet que Aena pretenia justificar com un autoconsum a més de 5 km de distància. Recordam que la setmana passada el Consell d'Indústria, a més, no va declarar com estratègic aquest projecte de planta fotovoltaica en l'espai lliure de son Bonet, on els veïnats reivindiquen un pulmó verd.

2. L'altre aspecte significatiu és que l'aprovació i execució d'aquest projecte no pot implicar un increment de l’actual capacitat operativa màxima de l’aeroport, que es mantendrà les 66 operacions per hora. Una capacitat que el Pla Director actual de l'Aeroport situava en 100 operacions/hora. Aquesta és una notícia significativa pel fet de justificar-se en motivacions d'emergència climàtica però no suficient. La capacitat operativa màxima per hora no augmentarà, però l'actual ja és molt elevada i ha provocat les situacions de saturació i massificació turística i de sobrecàrrega en els recursos i en les infrastructures que ja coneixem. A més aquesta capacitat operativa màxima no es manté tots els dies, de tots els mesos de tot l'any, per tant, fins i tot amb aquest límit, Aena podrà continuar incrementant el nombre de passatges d'acord amb les seves previsions de prop de 30 milions de turistes per a l'any 2026. És a dir, és una limitació important però no suficient. Cal que el Ministeri insti Aena a revisar tots els instruments de planificació futura a la baixa per tal d'assegurar un no creixement futur de la pressió sobre el territori vinculada a un augment del nombre efectiu de passatgers i turistes al cap de l'any. Cal recordar que fa unes setmanes, el Ministeri va aprovar el DORA de Son Santjoan on es continua parlant d'un augment significatiu de passatgers al 2030 i que pot donar peu a nous creixements operatius al llarg de l'any (noves rutes, més operacions en temporada baixa, etc...).

Per tant, per als ecologistes està clar que en relació a aquest projecte, «la feina de les entitats socials i el posicionament de determinades institucions i partits ha fet que el Ministeri atengués els conflictes dels interessos d'Aena en relació a l'emergència climàtica i la realitat territorial de Mallorca, però cal anar una passa més enllà i revisar a la baixa les previsions de creixement que encara es mantenen en els instruments de planificació a partir dels quals Aena planifica les seves operacions i inversions».