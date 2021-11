'En línia amb tu', una campanya per a promocionar l'ús del transport públic interurbà

El Consorci de Transports de Mallorca ha posat en marxa una campanya de promoció del transport públic interurbà amb l'objectiu de donar a conèixer a tota la població de Mallorca la nova xarxa del bus del TIB que va entrar en funcionament a principis d’any.

Sota el lema 'En línia amb tu' es presenta una xarxa de transport més connectada, accessible, sostenible i econòmica, pensada per cobrir les necessitats de mobilitat dels residents de Mallorca.

La campanya ha començat aquests dies amb un anunci en la televisió on es veuen diferents usuaris que parlen sobre aspectes destacats del servei. A partir d'aquest dimarts, la campanya continua amb quatre anuncis que se centren en temàtiques concretes. Així doncs, tenim la parella d'excursionistes que veiem com es mouen amb una xarxa connectada, comencen el seu viatge amb bus i segueixen el trajecte enllaçant amb el tren. Veiem també dos amics que destaquen l'estalvi que es pot aconseguir en viatjar amb la Targeta Intermodal del TIB o amb la targeta bancària. La comoditat, la millora de l'accessibilitat dels nous busos i la sostenibilitat també es mostren a la llarga dels anuncis.

La campanya a més d’emetre’s en la televisió també es difon a la ràdio, premsa i a través d’un circuit d’opis distribuïts per tot Mallorca. També se’n fa difusió a les xarxes socials del TIB i als canals habituals de la xarxa.

Xarxa més connectada i amb un nou sistema tarifari

Cal recordar que la nova xarxa del bus TIB va començar a rodar el 1r de gener d’aquest any. La finalització de la totalitat de les concessions de transport públic regular de viatgers per carretera de Mallorca va oferir l’oportunitat d’ajustar l’oferta de transport a les necessitats presents de mobilitat de Mallorca, així com de modernitzar la flota d’autobusos i incorporar innovacions tecnològiques en el conjunt de la xarxa.

D’una banda aquest any s’ha augmentat la qualitat del servei, amb un increment de freqüències i millors connexions, així com la creació d’itineraris més directes per estalviar temps de recorregut. D’altra banda la nova xarxa també ha estrenat una nova flota amb vehicles més sostenibles. Un total de 223 busos nous dels quals 198 són de gas natural comprimit i 18 de propulsió elèctrica.

Amb el nou servei també s’ha implementat un nou sistema tarifari a tota la xarxa TIB (bus, tren i metro). Des de principis d’any la Targeta Intermodal s’ha convertit en un moneder i funciona amb un sistema de punts que premia els usuaris habituals, fent que com més viatgin més estalviïn. El saldo de la Targeta Intermodal es pot carregar online a la web del TIB, també es pot fer dins els busos i a través de les màquines d’auto venda de les estacions de tren i metro.

Des del Consorci de Transports de Mallorca s’han pres mesures per apropar la Targeta Intermodal als residents de Mallorca. En aquest sentit es va fer una campanya de gairebé quatre mesos específica d’emissió de Targetes directament als ajuntaments. Així, més de 3.000 usuaris de 42 municipis varen aconseguir la seva targeta sense desplaçar-se a les oficines del TIB.

Una altra mesura per a promocionar el transport i la Targeta Intermodal, ha estat l’ampliació de la gratuïtat dels menors fins als 16 anys inclosos, fins a l’agost només podien viatjar gratis els menors de fins a 12 anys.

Durant el 2021 ja són 130.190 viatgers que s’han desplaçat per la xarxa del TIB amb la Targeta Intermodal, mentre que l’any 2019 ho van fer 126.929 viatgers durant el mateix període.

La Targeta Intermodal es pot aconseguir a qualsevol punt d’informació del TIB de Palma, Inca, Manacor i Alcúdia; també a les oficines d’atenció a l’usuari de Marratxí, Llucmajor, així com a dos punts d’atenció de l’Ajuntament de Calvià situats a Santa Ponça i Magaluf. També es pot aconseguir en els ajuntaments adscrits, en aquest cas la tramitació la fa directament el consistori facilitant el tràmit a l’usuari.

Una altra novetat del sistema tarifari ha estat la introducció de la targeta bancària com a mètode de validació a tota la xarxa amb descomptes per grups de fins a cinc persones.

Les targetes, tant la Intermodal com les bancàries, són l’alternativa al bitllet senzill pagat en metàl·lic directament al conductor. Ofereixen dues formes de viatjar més econòmiques i faciliten una càrrega més àgil del bus fent que el trajecte pugui ser més ràpid.