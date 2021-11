S'aprova la proposta de Més per Menorca per tal de regular la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts la proposta de Més per Menorca per tal de regular la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia i que es formuli una proposta d'obligació de servei públic (OSP) que inclogui uns preus màxims. En concret, el ple demana fixar les condicions de continuïtat, regularitat, freqüència, preu i capacitat d'oferta comercial de la ruta, i ha fixat un termini per al Govern, que s'allarga fins a final de març de 2022. El portaveu de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha expressat «perplexitat» per la manca de regulació d'aquesta ruta, que considera «fonamental» per a Ciutadella, ja que suposa «una alternativa de transport amb Mallorca», i «no un caprici», ha subratllat.

El portaveu demana que es fixin uns preus màxims perquè amb els descomptes de resident «hi ha especulació, amb preus exagerats a certs punts de l'any», ha dit; així com demana que es puguin aplicar addicionalment els descomptes de resident i família nombrosa a les tarifes. En aquest cas, els Populars s'han abstès i el diputat Maxo Benalal ha votat en contra. Per altra banda, el Parlament també ha aprovat sol·licitar que es regulin les freqüències de les línies, per tal que incloguin, com a mínim, trajectes diaris entre setmana; la proposta contempla que hi hagi un servei d'anada a les 8 h des d'Alcúdia i un altre de tornada a partir de les 18 h des de Ciutadella; en aquest punt hi han votat en contra Vox i el PP.

En canvi, el punt que el ple no ha aprovat és la petició per tal que el descompte de resident inclogui els vehicles dels passatgers residents, ja que requeriria modificar el decret que regula la bonificació. Tampoc ha prosperat la petició per limitar l'arribada d'embarcacions al port de Ciutadella, des d'Alcúdia, durant les setmanes amb més passatgers, com la de les festes de Sant Joan; la proposició, també de MÉS per Menorca, plantejava establir un màxim de passatgers no residents al port i un règim de control.