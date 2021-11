L'ADT incorporarà sis treballadors més arran de l'adhesió de set municipis més durant aquesta legislatura

El pressupost del 2022 de l'Agència de Defensa del Territori (ADT) ascendeix a 2.618.000 euros. Una xifra similar a la de l'any anterior, cosa que permetrà continuar amb la feina d'aquest organisme autònom del Consell de Mallorca que té com a finalitat exercir, dins l'àmbit de l'illa de Mallorca, les competències insulars en matèria de protecció de la legalitat urbanística i les competències municipals en aquesta matèria que li cedeixin els ajuntaments, mitjançant els corresponents convenis de delegació.

L'any que ve l'ADT augmentarà un 7% en les despeses de personal, que passaran dels 2.336.130 euros de 2021 als 2.509.517 de 2022. Aquest increment que permetrà incorporar a l'Agència sis persones més, de manera que l'ADT passarà de tenir 41 treballadors a 47. Aquestes incorporacions donen resposta a l'augment d'activitat que ha suposat l'adhesió de set nous municipis dins aquesta legislatura. Aquests nous municipis són Lloret, Binissalem, Porreres, Calvià, Andratx, Consell i Santa Eugènia.

Actualment hi ha 34 municipis que han cedit les seves competències de protecció del territori a l'ADT. Al mateix temps cada vegada són més les persones que col·laboren amb l'agència, segons es pot veure a la Memòria de 2020, any que es varen registrar 191 denúncies de particulars, la xifra més alta mai registrada; l'any 2019 varen ser 70. També avança la feina en xarxa, ja que l'any 2020 l'ADT va rebre 225 denúncies trameses per organismes públics (ajuntaments, agents de medi ambient de la CAIB, Seprona, etc.), també la xifra més alta registrada, ja que l'any 2019 varen ser 166.