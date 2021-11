'Tardor de Memòria', cicle dedicat a la Memòria Democràtica, recorrerà les Balears els mesos de novembre i desembre

La Vicepresidència del Govern, a través de la Secretaria Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica, organitza 'Tardor de Memòria', el primer cicle de conferències de Memòria Democràtica que recorrerà les Illes Balears i que reunirà 23 ponents entre els dies 12 de novembre i 10 de desembre a diferents espais de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, com són el Museu de Mallorca, el Casal Son Tugores d’Alaró, Ca n’Oliver, a Maó, i la Sala de Cultura Sa Nostra, a Eivissa.

«Les Jornades de Memòria tenen la intenció de mostrar a la ciutadania que la investigació sobre aquest àmbit és ben viva», explica el secretari autonòmic, Jesús Jurado, «que hi ha persones que s’hi dediquen i que fan avançar el coneixement sobre un dels períodes més foscos de la nostra història contemporània, i a la vegada les Jornades ens donen una visió de la quantitat de feina que encara hi ha per fer. És una tasca que es treballa des de diverses disciplines, i que tracta sobre molts aspectes de la memòria democràtica, com la justícia, la història o els Drets Humans».

La Direcció General de Memòria Democràtica ha convidat a participar en aquest cicle a una vintena de professionals d’arreu de l’Estat, reconeguts per les seves investigacions i divulgació de diferents episodis de la història relacionats amb la Memòria Democràtica i que oferiran la seva visió des de disciplines ben diverses. És el cas de David Ginard, Pau Tomàs, Joan Pérez, Pere Bueno, Lisa Berger, Anton Gandarias, José Miguel Santacreu, Francesc Busquets, Jordi Ramos, Núria Armentano, Catalina Moragues, Maria Eugènia Jaume, Jaume Servera, Lourdes Herrasti, Fernando Alcalde, Francisco Ferrándiz, Anna Miñarro, Chon Vargas Mendieta, Laura Muñoz, Eugenio Merino, Queralt Solé, Joan Pons, Josep Maria Quintana, Francesc Tutzó, Julián Casanova, Almudena García-Rubio, Josep Maria Solé i Montse Armengou.

Tots els ponents han estat escollits pels membres de la Comissió de Fosses i Desapareguts i per la Comissió de Memòria i Reconeixements Democràtics del Govern de les Illes Balears, amb l’objectiu de mostrar l’esperit d’aquestes comissions; és a dir, la multidisciplinarietat de la memòria democràtica. D’aquesta manera, el programa de les jornades inclou intervencions amb especialistes del camp de la judicatura, la psicologia, la història, l’arqueologia, l’art o l’antropologia, a més de testimonis familiars directes com a principals investigadors.

Per poder assistir a les diferents ponències no cal inscripció prèvia i els interessats poden acudir a l’acte amb una antelació de deu minuts per recollir la seva entrada. Cal tenir en compte que l’aforament és limitat a les característiques de cada espai. Les jornades es podran seguir en directe des del canal de Youtube de la Vicepresidència del Govern: https://www.youtube.com/VicepresidènciaGOIB