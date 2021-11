200 cantades després: la dignitat i solidaritat desfila pel centre de Palma

Cada setmana, des de l'octubre de 2017, quan Jordi Cuixart i Jordi Sánchez varen ser empresonats per motius polítics, un grup de persones es troben a la plaça de Cort de Palma per cantar el 'Cant dels ocells' i altres cançons com a manera de mostrar la seva solidaritat amb els presos polítics i amb els exiliats i el seu rebuig a la repressió de l'Estat espanyol.

Aquest dijous han complit 200 cantades i els cantaires ho han celebrat amb una desfilada que ha recorregut el centre de Palma, des de la plaça de Cort a la plaça d'Espanya.

Mig centenar de persones han participat en la cantada que ha començat a les 20.00 a Cort. A continuació els cantaires han desfilat pel carrer Colom, i a la plaça Major han fet la segona aturada. També han fet aturades davant l'església de Sant Miquel, a la Porta Pintada i a davall l'estàtua del Rei En Jaume.

Durant la caminada els cantaires han rebut moltes mostres de solidaritat des de diversos balcons i alguna de la gent que s'ha trobat casualment la marxa ha cantat alguna de les cançons. També han rebut alguns crits de rebuig, que han coincidit amb el lema «viva España».

Els Cantaires per la Llibertat han interpretat, entre d'altres El cant del ocells, L'Estaca, Els Segadors i La Balanguera i han tengut presents els perseguits, exiliats i empresonats per motius polítics.