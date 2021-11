L'Obra Cultural Balear trasllada a la Conselleria un llistat de propostes per a garantir l'ús del català a la Sanitat

L’Obra Cultural Balear es va reunir aquest dimecres, 3 de novembre, amb la consellera de Sanitat, Patrícia Gómez, arran de la constatació de la reculada dels drets lingüístics per part dels catalanoparlants en l’àmbit sanitari.

A la trobada hi assistiren el president de l’Obra Cultural Balear, Josep de Luis; la coordinadora, Aina Vidal i el cap de Pediatria de Son Espases, Francesc Ferrés, en representació de la Comissió de Sanitaris de l’entitat.

Segons assegura l’OCB en un comunicat, l’objecte de la reunió fou, d’una banda, «fer arribar a la consellera l’evidència que no s’estan garantint plenament els drets dels ciutadans de les Illes Balears en el Servei de Salut Pública» i, d’una altra, «lliurar una sèrie de propostes amb l’objectiu de fer possible unes condicions objectives que permetin augmentar l’ús normalitzat del català en la Sanitat i, evitar o minimitzar, noves situacions de discriminació».

De Luis va traslladà a la consellera el malestar de l’entitat en aquest sentit i li traslladà l’obligació del Govern de garantir l’exercici dels drets lingüístics dels usuaris catalanoparlants en la Sanitat Pública, així com dels treballadors sanitaris. Per la seva part, el doctor li feu arribar el fet que «tampoc es garanteixen aquests drets als treballadors sanitaris, ja que, manquen assessors lingüístics, molta cartellera està en castellà, programes informàtics interns de l’IBSalut també estan en castellà, etc». A més, Ferrés féu incís en el fet que els residents i metges nouvinguts mostren interès i actitud en aprendre el català. De fet, comentà que «són una petita minoria els professionals que discriminen els pacients per raó de llengua, però per minoria que sigui, es tracta d’un fet intolerable».

Per la seva banda, la coordinadora apel·là a la cohesió social com a principal argument per a fer valdre l’ús social del català i garantir-ne l’exercici tant en l’àmbit sanitari com en qualsevol altre i animà a la consellera a adoptar, juntament amb la Direcció de Política Lingüística, polítiques públiques actives per a garantir aquest dret.

Finalment, davant l’anul·lació anunciada del Decret 8/2018 (‘Decret del català a la sanitat’)per part dels tribunals, l’OCB va traslladar a la consellera la necessitat d’aplicar d’una manera correcta el règim previst a la Llei 4/2016 de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català a l’àmbit de la fundació pública (disposició transitòria segona) i no abusar de l’exempció que s’hi preveu: es tracta d’una mesura d’aplicació excepcional restringida a aquells casos en què concorri una insuficiència acreditada de professionals capacitats lingüísticament en una categoria determinada que impedeixi una prestació professional adequada. En aquest sentit, l’OCB considera necessari prendre en consideració propostes com les formulades per l’STEI-Intersindical en el sentit d’establir un sistema semblant al que es fa servir a Educació (llista de persones excloses per no acreditar el requisit a la qual es podrà recórrer només en cas d’exhaurir-se la llista de persones admeses).