El Consell destinarà a l’Ajuntament de Palma dos milions d’euros per capitalitat al 2022

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat una modificació de crèdit que permetrà destinar dos milions d’euros a l’Ajuntament de Palma per Llei de Capitalitat per a l’anualitat 2022. Aquesta inversió serà de lliure disposició per a Cort, amb la qual cosa el mateix consistori decidirà quines actuacions vol realitzar per fer millores a la ciutat.

Aquesta quantia suposa un increment de 700.000 euros respecte a l’aportació de la corporació de 2020, que també va ser de lliure disposició i que va suposar 1,3 milions d’euros per subvencionar intervencions en habitatge, mercats municipals, PalmaActiva i el dipòsit de Son Toells Palma.

Les actuacions que es desenvoluparan amb la inversió d’enguany es decidiran en la pròxima reunió del Consell de Capitalitat.

Aquest 2021, el Consell de Mallorca ha vehiculat la seva aportació a l’Ajuntament de Palma a través del pla Mallorca Reacciona i del pla de sostenibilitat i eficiència urbana, i del Departament de Carreteres per a dur a terme una actuació al camí Salard i una altra a la rotonda del polígon de Can Valero. En total, això ha suposat inversions per 5,5 milions d’euros.