Les Balears tenen prop de 18.900 llars amb tots els membres a l'atur, un 27% més que abans de la Covid-19

L'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous comptabilitza prop de 18.900 llars a les Balears amb tots els membres a l'atur. Això suposa un 21% menys que un any abans, però un 27% més que el 2019, abans de la crisi de la Covid-19.

El tercer trimestre de 2020, es comptabilitzaven a les Balears 24.100 llars amb tots els seus membres a l'atur, a llars on hi hagi almenys un membre amb capacitat per a treballar; mentre que en el mateix període del 2019 eren 14.800.

Això representa un 5% de les 377.400 llars en què hi ha almenys una persona activa -població més gran de 16 anys en condicions de treballar, un terme que exclou jubilats, estudiants i incapacitats-.

A més, hi ha 92.100 llars a les Balears en què cap dels seus membres és actiu, i 314.600 on tots són ocupats.