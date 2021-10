El GOB presenta una Iniciativa Legislativa Popular per «garantir el benestar de les generacions presents i futures»

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha presentat una iniciativa legislativa popular en el Parlament amb l'objectiu de garantir el benestar de les generacions presents i futures.

El GOB presenta aquesta iniciativa popular, pionera a tot l'Estat espanyol i sota el lema 'Avui per demà', enfocada en propostes col·lectives cap a la transició ecosocial.

Des del GOB han explicat aquest dimecres que les Illes s'encaminen cap a un escenari ecològic i social «complexa»: «la crisi climàtica, la pèrdua massiva de biodiversitat, l'escassetat de recursos... requereixen afrontar col·lectivament un futur ple de reptes que canviaran la nostra organització social i econòmica».

Per aquest motiu, el GOB ha estudiat aquesta normativa que té com a base un nou concepte, el de la «justícia intergeneracional». «Així com les decisions preses en les darreres dècades del segle XX i la primera del XXI han condicionat negativament el possible desenvolupament sostenible a les societats actuals, fins al punt d'emergència climàtica i ecològica que ens trobam, les accions del present condicionaran sense dubte les generacions del futur», han explicat.

La proposta de Llei ha estat ja registrada en el Parlament i ara queda pendent de l'admissió a tràmit per part de la Mesa de la Cambra balear.