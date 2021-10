Jaume Calafell i Bernat Joan protagonitzen el debat electoral per a l'Assemblea de Representants del Consell per la República

Aquest dimarts, a l’espai d’art de Carles Quintana a Pòrtol, ha tengut lloc via streaming el debat de candidats per les Illes Balears a l’Assemblea de Representants del Consell per la República. Organitzat pel Grup Impulsor de la Delegació del Consell per la República a les Illes Balears, hi ha participat Jaume Calafell i Bernat Joan. El tercer candidat, Jaume Sastre, ha decidit de no participar-hi.

Jaume Calafell ha reivindicat «la presència de tots els sectors independentistes en l’organització del Consell per la República», des de la posició «d’esquerra independentista», que ha reivindicat com a pròpia. També ha fet incidència en la necessitat que les Balears «estiguin adequadament representades a l’Assemblea de Representants, perquè s’hi escolti la nostra veu i les nostres reivindicacions». Així mateix, ha remarcat la necessitat de «fer xarxa a les Illes Balears per tal d’aconseguir que el sobiranisme sigui cada vegada més fort, perquè la força de la gent empenyi els partits polítics a fer la seva feina». En aquest sentit, Calafell s’ha mostrat «considerablement desencantat de la tasca dels partits polítics, no ja contraris al sobiranisme, sinó d’aquells que hi tenen sintonia però que de vegades es deixen arrossegar massa per la política estrictament autonomista».

A més, ha reivindicat la necessitat de treballar per la plena normalització de la llengua catalana, que ha d’esdevenir la «llengua pública comuna» de la societat de les Illes Balears. Calafell ha animat tots els sobiranistes de les Illes a «fer pinya al voltant del Consell per la República, amb la finalitat d’enfortir els nostres objectius, per als quals encara fa falta fer molta pedagogia». «No estam en el mateix estadi que el Principat de Catalunya, i s’haurà de picar molta pedra i haurem de fer molts esforços per aconseguir-ho, però confiam que podrem arribar a aquest objectiu. Esperam que no hàgim d’esperar uns altres 300 anys», ha remarcat.

Per la seva banda, Bernat Joan ha destacat que «bona part del procés sobiranista es juga a l’arena internacional. Hem de mirar el que Europa pot fer per nosaltres, certament, però també el que nosaltres podem fer per Europa». Així, considera que «les úniques victòries de l’independentisme, aquest darrer període, han estat a Europa» i que «el camp adequat per poder construir una república federal dels Països Catalans és una Europa més unida; són, al cap i a la fi, els Estats Units d’Europa».

Un segon àmbit d’actuació són les Illes Balears, on s’està bastint la delegació del Consell per la República. El Consell per la República ha de ser «un instrument que creï sinergies entre les forces que en comparteixin objectius, entre els sobiranistes i republicans de les Illes Balears», ha explicat Joan. Així, considera que la delegació del Consell per al República a les Illes Balears ha de ser «un instrument útil per als ciutadans de les nostres illes, per aconseguir augmentar la seua capacitat de decisió, el seu grau de sobirania en relació a un estat que no ens reconeix realment com a seus i que no és vertaderament el nostre». També ha remarcat que la delegació del Consell per la República «l’han començada a posar en marxa, bàsicament, tres dones, i ara ens trobam que els candidats a ser a l’Assemblea de Representants som tres homes, cosa que no és gaire adequada. Hem de treballar, també per corregir el biaix de gènere».

Finalment, ambdós candidats han respost nombroses preguntes del públic que seguia el debat per streaming, que s’ha mostrat altament participatiu.