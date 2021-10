Una alumna de la UIB rep un premi estatal al millor TFG de l’àmbit de l’arquitectura tècnica

L’alumna Maria Àngels Llabrés Morey, graduada en Edificació el curs 2019-20 a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears, ha estat guardonada amb el primer premi de la tercera edició dels premis per a projectes de fi de grau en escoles tècniques superiors d’Edificació o Enginyera d’Edificació i politècniques, que atorga el Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya (CGATE).

El guardó li va ser lliurat el dijous 21 d’octubre a Madrid en el marc de l’acte de lliurament dels II Premis Nacionals d’Edificació del CGATE.

Treball premiat

El treball, titulat 'Medición de la calidad del ambiente interior de aulas de un edificio del campus', ha analitzat la qualitat de l'ambient dins les aules d’un edifici del campus de la UIB, mitjançant l’estudi de quatre de les aules que representen totes les tipologies d’espais de l’edifici. L'anàlisi inclou els mesuraments fets in situ de possibles contaminants de l’espai interior i de les condicions higrotèrmiques interiors i exteriors, però també simulacions tant de les condicions reals com d’estratègies per a millorar les condicions de l’ambient interior mesurat.

El CGATE premia anualment els titulats recents dels graus de tot l’Estat, conduents a la professió d’arquitectura tècnica per al seu treball de fi de grau. Aquests premis contribueixen a donar visibilitat als treballs dels estudiants per a la seva entrada al món laboral.