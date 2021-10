La X Fira de Cossos d’Emergències homenatja el bomber de Mallorca Joan Cifuentes

Els Bombers de Mallorca han participat en la X Trobada de Cossos d’Emergències que s’ha celebrat a Inca en el marc de la primera fira de tardor. Es tracta d’una edició molt especial perquè enguany ha incorporat a dins la fira el I Memorial Joan Cifuentes, un acte en homenatge a l’històric i estimat suboficial del cos de bombers de Mallorca que va morir al mes de juny.

De fet, un dels actes principals de la fira, a més de les exhibicions i estants dels diversos cossos d’emergències, ha estat la celebració d’un emotiu homenatge a Cifuentes en el qual han participat els seus familiars i representants institucionals i dels diversos cossos d'emergències.

«Sempre disposat a ajudar a la gent, en Joan era un exemple de servidor públic, ens cuidava i ens protegia en situacions difícils, una bona persona que servia a Mallorca salvant vides», ha expressat la presidenta del Consell, Catalina Cladera, durant l’acte memorial, al qual també han assistit el batle d’Inca, Virgilio Moreno; la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido; el conseller d’Hisenda i Funció Pública del Consell, Josep Lluís Colom, el director insular d’Emergències, Pedro Orfila i diversos membres del cos dels Bombers de Mallorca.

La fira, organitzada per l’Ajuntament d’Inca, està dedicada als col·lectius d’emergències i seguretat per donar a conèixer la seva feina i contribució a la ciutadania. Els Bombers de Mallorca no han faltat a aquesta cita, amb la participació del personal del Parc d’Inca i s’ha pogut gaudir d’exhibicions de diferents vehicles i equipament. De fet, a l’estand dels Bombers de Mallorca s’hi ha pogut veure pràcticament tots els tipus de vehicles disponibles al cos insular de bombers, com el Centre de Comandament Avançat, una bomba rural pesada, una bomba urbana lleugera, una auto escala que s’ha plegat i desplegat al llarg del matí i un furgó de salvament específic de rescat de muntanya. El Grup de Rescat de Muntanya dels Bombers de Mallorca també ha muntat una tirolina i des del vehicle centre de comandament avançat s’han repartit quaderns didàctics per als més joves de prevenció d’incendis i altres riscos.

L’objectiu de la participació dels Bombers de Mallorca a aquesta fira és acostar a la societat mallorquina les tasques que desenvolupen en les emergències i mostrar els vehicles i els equipaments que hi utilitzen, sense oblidar l’aspecte preventiu per a evitar incendis i accidents.