Ben Amics reconeix l'Ajuntament de Maria amb el Siurell Rosa i 'castiga' Sonia Vivas amb el Dimoni Rosa

L'associació LGTBI de les Illes Balears, Ben Amics, ha lliurat els premis Siurell Rosa i Dimoni Rosa 2021, en el marc d'una gala celebrada, aquest dissabte, al Teatre Xesc Forteza.

El Siurell Rosa, que s'atorga a aquella persona, entitat o institució que hagi destacat per la seva lluita a favor de la llibertat i per la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI durant l'any, ha estat per a l'Ajuntament de Maria de la Salut, per l'organització del primer Orgull LGTBI+ en aquesta localitat amb el lema 'Maria amb orgull'. «Una celebració que va oferir una àmplia varietat d'activitats enfocades a la visibilització de la realitat del col·lectiu i l'educació en diversitat sexual i de gènere. El programa incorporava activitats tant per a nins com per a adults durant dues setmanes des del dia 25 de juny, oferint tallers de sensibilització, contacontes, projeccions de pel·lícules i diferents concerts».

El Dimoni Rosa, que castiga públicament aquella persona, entitat o institució que ha fomentat la discriminació i l'LGTBI-fòbia, ha actuat en contra de la llibertat del col·lectiu LGTBI o per omissió de les seves responsabilitats públiques durant l'any, ha estat per Sonia Vivas, per «la seva mala gestió de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i 'LGTBI', amb una absència total de polítiques municipals LGTBI reals. Per haver trencat les xarxes de col·laboració entre el moviment i l’Ajuntament de Palma, especialment en la seva negativa a coorganitzar l’Orgull LGTBI l’any 2021».